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Общество

16:49

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Эксперт рассказал о плюсах и минусах хоумшеринга в Москве

Без ключей и контактов. В Москве набирает обороты сервис по хоумшерингу
общество недвижимость

В Москве появилась новая услуга – хоумшеринг. Через приложение Kvartel организаторы сервиса обещают помочь найти квартиру в разных точках города в кратчайший срок. При этом связываться с хозяином жилья нет никакой необходимости. Рассказываем, насколько востребована эта услуга и какие подводные камни она может в себе таить.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Хозяин не потревожит

В России формат хоумшеринга – пока еще новинка, хотя в европейских странах он уже давно пользуется популярностью. Для регистрации в приложении требуется загрузить данные и фото паспорта, а также селфи с этим документом, чтобы подтвердить личность. После подтверждения бронирования человеку на телефон приходит информация с кодом от домофона и входной двери в квартиру. Все апартаменты оборудованы специальной системой доступа, код будет действовать только на период проживания конкретного гостя.

В каждой квартире предусмотрены постельное белье, полотенце и тапочки, телевизор, микроволновка, чайник, посуда и бесплатный Wi-Fi. Согласно правилам аренды, гостям запрещено заселяться с домашними животными, курить в квартире и на лестничной площадке, а также устраивать шумные вечеринки после 23:00.

Контакт между владельцем и арендатором квартиры полностью исключен. Если у гостя возникают вопросы, он звонит в специальную службу поддержки, где ему помогают решить проблему.

Некоторые гости столицы уже успели оценить новую услугу хоумшеринга. "Теперь не надо ждать по часу менеджеров с ключами", – пишет в отзывах пользователь под именем Сергей. "Поиск съема жилья намного облегчен, особенно для тех, кто часто ездит в командировки, можно найти жилье быстро посуточно", – отметил другой комментатор. "Удобно даже в информационном плане. Гуляешь, понравился район, открыл приложение, забил адрес – можно сразу узнать, где тут можно квартиры снять и сколько стоят", – добавил Михаил.

Однако не все остались довольны таким форматом аренды квартир. Некоторые жалуются на сложности при регистрации в приложении и проблемы с оформлением. Кто-то недоволен небольшим выбором и высокими ценами. "Цены завышены, квартир мало", "после списания денег за бронирование поддержка не отвечает, в квартиру попасть невозможно", – пишут в отзывах пользователи приложения.

Также одна владелица пожаловалась на то, что ее квартиру добавили в список доступных, хотя она давно ее уже не сдает. "Какой-то человек позвонил насчет комнаты, мол, тут ее нашел, а мы уже давно никакой комнаты не сдаем. Они просто скопировали старое объявление с "Авито", – написала в отзывах женщина.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Есть ли риски?

По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов Олега Самойлова, хоумшеринг мало чем отличается от уже привычной посуточной сдачи квартир в аренду. "В моем понимании здесь ничего не меняется, за исключением того, что человека заменяет электронная программа", – сообщил он в диалоге с Москвой 24.

При этом Самойлов подчеркнул, что новый сервис будет набирать популярность благодаря бесконтактной форме размещения.

Предполагаю, что сервис будет востребован с точки зрения того, что он снижает необходимость и число человеческих контактов, то есть не отвлекает людей.
Олег Самойлов
вице-президент Российской гильдии риелторов

По мнению эксперта, риски для владельца квартиры при этом остаются стандартные. "В первую очередь это порча имущества. Кроме того, этот объект всегда может использоваться для какой-то противоправной деятельности. Это тоже риск вполне стандартный", – отметил Самойлов.

Для арендатора основным риском будут дефекты состояния квартиры, считает специалист.

Если эта квартира через шеринг идет из рук в руки, нет 100-процентной уверенности в том, что хозяин при выезде каждого из арендаторов успеет это проконтролировать. И поломка, которую совершил предыдущий арендатор, упадет на следующего человека.
Олег Самойлов
вице-президент Российской гильдии риелторов

Такой формат аренды жилья может вызывать недовольство постоянных жильцов соседних квартир, считает Самойлов. Возможны нарушения тишины и покоя, ситуация проходного двора, указывает эксперт. "Но едва ли при шеринге этот риск будет превосходить стандартный риск при передаче в посуточную аренду без использования электронных сервисов", – продолжает он.

Самойлов также добавил, что сегодня все отрасли проходят определенную технологизацию, поэтому появление на рынке такого бесконтактного сервиса, как хоумшеринг, является обычным веянием времени.

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Лоскутникова Наталья

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