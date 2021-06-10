Эксперт рассказал о плюсах и минусах хоумшеринга в Москве

В Москве появилась новая услуга – хоумшеринг. Через приложение Kvartel организаторы сервиса обещают помочь найти квартиру в разных точках города в кратчайший срок. При этом связываться с хозяином жилья нет никакой необходимости. Рассказываем, насколько востребована эта услуга и какие подводные камни она может в себе таить.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



Хозяин не потревожит

В России формат хоумшеринга – пока еще новинка, хотя в европейских странах он уже давно пользуется популярностью. Для регистрации в приложении требуется загрузить данные и фото паспорта, а также селфи с этим документом, чтобы подтвердить личность. После подтверждения бронирования человеку на телефон приходит информация с кодом от домофона и входной двери в квартиру. Все апартаменты оборудованы специальной системой доступа, код будет действовать только на период проживания конкретного гостя.

В каждой квартире предусмотрены постельное белье, полотенце и тапочки, телевизор, микроволновка, чайник, посуда и бесплатный Wi-Fi. Согласно правилам аренды, гостям запрещено заселяться с домашними животными, курить в квартире и на лестничной площадке, а также устраивать шумные вечеринки после 23:00.



Контакт между владельцем и арендатором квартиры полностью исключен. Если у гостя возникают вопросы, он звонит в специальную службу поддержки, где ему помогают решить проблему.



Некоторые гости столицы уже успели оценить новую услугу хоумшеринга. "Теперь не надо ждать по часу менеджеров с ключами", – пишет в отзывах пользователь под именем Сергей. "Поиск съема жилья намного облегчен, особенно для тех, кто часто ездит в командировки, можно найти жилье быстро посуточно", – отметил другой комментатор. "Удобно даже в информационном плане. Гуляешь, понравился район, открыл приложение, забил адрес – можно сразу узнать, где тут можно квартиры снять и сколько стоят", – добавил Михаил.

Однако не все остались довольны таким форматом аренды квартир. Некоторые жалуются на сложности при регистрации в приложении и проблемы с оформлением. Кто-то недоволен небольшим выбором и высокими ценами. "Цены завышены, квартир мало", "после списания денег за бронирование поддержка не отвечает, в квартиру попасть невозможно", – пишут в отзывах пользователи приложения.

Также одна владелица пожаловалась на то, что ее квартиру добавили в список доступных, хотя она давно ее уже не сдает. "Какой-то человек позвонил насчет комнаты, мол, тут ее нашел, а мы уже давно никакой комнаты не сдаем. Они просто скопировали старое объявление с "Авито", – написала в отзывах женщина.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Есть ли риски?

По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов Олега Самойлова, хоумшеринг мало чем отличается от уже привычной посуточной сдачи квартир в аренду. "В моем понимании здесь ничего не меняется, за исключением того, что человека заменяет электронная программа", – сообщил он в диалоге с Москвой 24.

При этом Самойлов подчеркнул, что новый сервис будет набирать популярность благодаря бесконтактной форме размещения.





Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов Предполагаю, что сервис будет востребован с точки зрения того, что он снижает необходимость и число человеческих контактов, то есть не отвлекает людей.

По мнению эксперта, риски для владельца квартиры при этом остаются стандартные. "В первую очередь это порча имущества. Кроме того, этот объект всегда может использоваться для какой-то противоправной деятельности. Это тоже риск вполне стандартный", – отметил Самойлов.

Для арендатора основным риском будут дефекты состояния квартиры, считает специалист.





Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов Если эта квартира через шеринг идет из рук в руки, нет 100-процентной уверенности в том, что хозяин при выезде каждого из арендаторов успеет это проконтролировать. И поломка, которую совершил предыдущий арендатор, упадет на следующего человека.

Такой формат аренды жилья может вызывать недовольство постоянных жильцов соседних квартир, считает Самойлов. Возможны нарушения тишины и покоя, ситуация проходного двора, указывает эксперт. "Но едва ли при шеринге этот риск будет превосходить стандартный риск при передаче в посуточную аренду без использования электронных сервисов", – продолжает он.

Самойлов также добавил, что сегодня все отрасли проходят определенную технологизацию, поэтому появление на рынке такого бесконтактного сервиса, как хоумшеринг, является обычным веянием времени.