Риелтор назвала подходящий момент для оформления ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава агентства недвижимости Ксения Аверс рассказала, на что обратить внимание при оформлении ипотеки и когда наступает наиболее подходящий момент для этого. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, программа льготной ипотеки позволит сохранить объемы строительства жилья.

"Цены на жилье тоже останутся стабильными, сохраняя сезонные колебания в рамках 3–5%. Обвала не будет, но и рекордных заработков на перепродаже у инвесторов тоже больше не будет", – предупредила риелтор.

Аверс добавила, что на данный момент приобретение жилья выглядит удачным вариантом. Специалист объяснила, что в России сохраняются рекордные темпы инфляции, в то время как жилье стабильно растет в цене.

В начале июня Владимир Путин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки. По мнению главы государства, особый режим кредитования следует установить до 1 июля 2022 года.