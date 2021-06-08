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Экономика

08:13

Эксперт предостерег россиян от ипотеки с плавающими ставками

экономика недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России ключевая ставка пока еще более волатильна, чем в странах Европы, поэтому брать ипотеку с плавающей ставкой не лучший вариант. Об этом заявил глава Росбанка Илья Поляков в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

На сегодняшний день ключевая ставка составляет 5% годовых. За последний год три раза она была уменьшена до исторического минимума 4,25% годовых, а затем два раза увеличена.

"Мы считаем, учитывая волатильность ключевой ставки в России по сравнению с другими европейскими странами, все-таки ипотека с плавающей ставкой не очень хорошая идея", – сказал Поляков.

Эксперт добавил, что когда экономика станет более стабильной, то ипотеку по плавающей ставке будет логично ввести.

В конце апреля стало известно, что Центробанк и министерство финансов прорабатывают различные варианты регулирования ипотечных кредитов по плавающим ставкам. Уточнялось, что регулирование призвано защищать интересы клиентов.

Ранее Владимир Путин поручил кабинету министров и Банку России подготовить поправки, регулирующие изменение сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Отмечалось, что изменения вносятся для ограничения возможных рисков для заемщиков.

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