Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения переменных ставок по кредитам

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Поправки, регулирующие изменение сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам, поручил подготовить президент РФ Владимир Путин. Поручение кабинету министров и Банку России появилось на сайте Кремля по итогам совещания о ситуации в банковской сфере.
Уточняется, что изменения вносятся для ограничения возможных рисков для заемщиков.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой", – говорится в сообщении.
Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В Центробанке заявили, что ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках.
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