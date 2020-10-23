Банк России отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Росбизнесбанка, сообщили на официальном сайте регулятора.
Согласно рейтингу РИА Новости, он занимал 333-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.
"Банк России приказом от 23 октября 2020 года № ОД-1713 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного российского коммерческого банка "Росбизнесбанк" (публичное акционерное общество) – ПАО АРКБ "Росбизнесбанк" (рег. № 1405, город Москва)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Росбизнесбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также игнорировал нормативные акты Банка России. В частности, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
В связи с этим ЦБ регулярно применял к нему меры в течение последних 12 месяцев. В частности, в отношении Росбизнесбанка вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Кроме того, по информации Банка России, кредитная организация нарушала законы в области противодействия легализации доходов, полученных преступных путем. Сообщается, что Росбизнесбанк также не обеспечивала уполномоченный орган информацией об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация имела более 50% кредитного портфеля в виде проблемных ссуд.
"На протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала. На этом фоне "Росбизнесбанком" активно заключались непрозрачные сделки с аффилированной компанией, носившие нерыночный характер и направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков", – сообщили в Банке России.
Кроме того, регулятор отметил наличие в деятельности Росбизнесбанка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Это создало ситуацию угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщили в Банке России.
В связи с отзывом лицензии в кредитную организацию назначена временная организация регулятора. В Банке России отметили, что она будет действовать до момента назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.
Ранее лицензии были отозваны у банков "Прохладный" и "Майский". Сообщалось, что в последний была назначена временная администрация Банка России. Что касается банка "Прохладный", то отмечалось, что свыше 70% кредитного профиля кредитной организации было представлено проблемными ссудами.
2 октября лицензию аннулировали у АО "ТЭМБР-БАНК". Сообщалось, что организация не боролась с легализацией доходов, полученных преступных путем. Кроме того, согласно результатам проверки Банка России, банк работал в условиях корпоративного конфликта.
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