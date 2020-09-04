В России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Фото: портал мэра и правительства Москвы
МСП Банк открыл первый в России кредит под залог прав на интеллектуальную собственность (ИС), сообщает газета "Ведомости".
Кредит выдали компании "Энергоэлемент". Как рассказал гендиректор компании Александр Логинов, они выиграли большой тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов с постоплатой, и, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком, потребовался кредит для закупки материалов.
Логинов подчеркнул, что, кроме патентов, которых у "Энергоэлемента" семь, предложить банку было нечего. В итоге компания указала в заявке два из своих патентов, и в течение месяца банк одобрил кредит.
В МСП Банке, в свою очередь, указали, что выдача кредита не стала для них неожиданностью, поскольку банк и раньше принимал ИС в качестве дополнительного залога.
Кроме того, как подчеркнул зампредседателя правления Роман Капинос, Центробанк давно развивает возможность кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) под залог интеллектуальной собственности.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о плане мероприятий по трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности.
Предлагается разрешить гражданам регистрировать товарные знаки, сформировать правовую базу для выдачи электронных патентов и применения 3D-моделей в патентных заявках. Предусматриваются льготы по налогу на прибыль от лицензионных платежей, а также возможность использовать исключительные права в качестве взноса в капитал стартапов.
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