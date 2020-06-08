В Роспатенте рассказали про вал заявок на лекарства от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За два месяца в Роспатент поступило более 90 заявок на лекарства от коронавирусной инфекции, сообщает "Российская газета".

Как рассказал глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, установлен приоритетный порядок рассмотрения заявлений – это занимает два месяца вместо обычных 5–6.

"Для ускорения работы Роспатент привлек самых сильных специалистов", – подчеркнул он.

Первый патент на лекарство от коронавируса должен появиться в середине лета. Специалисты изучают еще полсотни заявок на изобретение терапевтических и профилактических средств борьбы с COVID-19. В ведомстве отмечают, что такой вал идей настраивает на очень оптимистический лад.

Резидент "Сколково" зарегистрировал первый в России препарат против COVID-19. Сотрудники фонда рассказали, что входящая в кластер компания "Кромис" получила регистрационное удостоверение Минздрава.

При этом государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора также разработал вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. Сейчас идет доклиническое испытание препарата.

В России выявлено 476 658 случаев COVID-19, вылечились 230 688 человек, скончался 5 971.