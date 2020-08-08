Россиянам разрешат регистрировать товарные знаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о плане мероприятий по трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. Документ представлен на сайте кабмина.

Речь идет о мероприятиях, которые "простимулируют технологические разработки, усилят защиту правообладателей и откроют новые возможности для управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)". Также план включает меры по снижению барьеров на стадиях выявления и патентования РИД.

Предлагается разрешить гражданам регистрировать товарные знаки, сформировать правовую базу для выдачи электронных патентов и применения 3D-моделей в патентных заявках. Предусматриваются льготы по налогу на прибыль от лицензионных платежей, а также возможность использовать исключительные права в качестве взноса в капитал стартапов.

Отмечается, что реализация "дорожной карты" поможет развитию института интеллектуальной собственности, сделает результаты интеллектуальной деятельности прибыльным коммерческим активом.

Ранее сообщалось, что коэффициент изобретательской активности населения в России снизился в 2019 году по сравнению с показателями 2018 года. Под ним подразумевается число патентных заявок в расчете на 10 тысяч человек.

Если в 2018 году коэффициент составил 1,7, то в 2019 году он опустился до отметки в 1,59. Больше всего патентов регистрировали в Санкт-Петербурге.