Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, передает RT.

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках", – заявили в Центробанке.

Следующее заседание по вопросу ключевой ставки совет директоров Банка России планирует провести 19 марта.

Ключевая ставка была снижена регулятором на 0,25 процентного пункта (до 4,25%) в июле прошлого года. Центробанк отмечал, что дезинфляционные факторы оказывали значительное влияние на инфляцию.

В регуляторе подчеркивали, что в дальнейшем ставка может быть снова снижена, если ситуация будет складываться исходя из базового прогноза.