ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 4,25%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Она теперь составляет 4,25% годовых, говорится в сообщении финансового регулятора.

"Совет директоров Банка России 24 июля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 4,25% годовых. Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию", – уточнили в ЦБ РФ.

Кроме того, в Банке России добавили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом рассмотрят целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.

При этом, по прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в этом году. Подчеркивается, что в июне динамика потребительских цен была неоднородной. Дело в постепенном, неравномерном восстановлении предложения товаров и услуг и реализации отложенного спроса. Поддержку потреблению также оказали меры бюджетной политики, напомнили в ЦБ.

Уточняется, что следующее заседание совета директоров, где рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, планируется 18 сентября.

В июне Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Там отметили уменьшение рисков для финансовой стабильности, связанных с ситуацией на глобальных финансовых рынках.

Ранее сообщалось, что Центробанк лишил лицензии московский банк "Ресурс-траст". Банк занимал 396-е место в банковской системе РФ, не являлся участником системы страхования вкладов.