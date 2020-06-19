Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России понизил ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 4,5%, говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ объяснили, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось. Это связывают с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано, добавили в Банке России.
Там отметили уменьшение рисков для финансовой стабильности, связанных с ситуацией на глобальных финансовых рынках. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились.
"В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%", – подчеркивают в ЦБ.
Регулятор оценит необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. Будут оцениваться риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Динамика инфляции в этом году и в первой половине следующего будет во многом формироваться под влиянием произошедшего во втором квартале глубокого падения внутреннего и внешнего спроса. Сокращение ВВП во втором квартале может оказаться более существенным, чем прогнозировалось.
В то же время поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. В этих условиях ВВП снизится на 4–6% в 2020 году, в 2021–2022 годах продолжится восстановительный рост экономики.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что пик годовой инфляции в стране ожидается летом, без проведения мягкой денежно-кредитной политики инфляция в РФ может быть ниже 4% в 2021 году. Меру по прямой раздаче денег россиянам она назвала неактуальной. В частности, Набиуллина напомнила, что правительство оказывает адресную поддержку.
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