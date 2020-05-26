Российские банки ввезли в страну рекордное количество валюты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские банки в марте ввезли в страну рекордный объем валюты. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Так, общее количество ввезенной иностранной валюты составило 4,95 миллиарда долларов наличными. Отмечается, что такие показатели превышают февральские более чем в 9 раз.

Подобный объем средств стал рекордным за последние 6 лет – большее количество долларов ввозили в РФ лишь в марте и декабре 2014 года. Тогда эти показатели были равны 9,5 и 10,1 миллиарда долларов соответственно.

Также сообщается, что в марте текущего года российские банки ввезли 1,3 миллиарда евро. Этот объем оказался практически в три раза больше, чем месяцем ранее.

Известно, что по состоянию на 1 марта накопленные ликвидные активы России составляли не менее 17,7 триллиона рублей. В частности, 15,3 триллиона рублей относятся к депозитам федеральных органов власти. Остальные 2,4 триллиона – активы региональных правительств.