Минэк спрогнозировал среднегодовой курс доллара до 2023 года

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Среднегодовой курс доллара в 2020 году ожидается на уровне 72,6 рубля, а в 2021 году увеличится до 74,7 рубля, передает ТАСС.

Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.

Отмечается, что среднегодовой курс доллара начнет снижаться в последующие годы: в 2022 году он составит 73,3 рубля, а в 2023 году упадет до 72,1 рубля.

По оценкам ведомства, это произойдет при стоимость нефти в 31,1 доллар за баррель в 2020 году, 35,4 доллара – в 2021-м, 42,2 доллара – в 2022-м и 45,6 доллара – в 2023-м.

В то же время, по словам главы министерства Максима Решетникова, к концу текущего года курс доллара будет в районе 75-76 рублей.

Аналогичный прогноз ранее дал заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По словам эксперта, рубль в условиях "двойного шока" в последние месяцы показал себя крепкой и относительно независимой по отношению к ценам на нефть валютой.