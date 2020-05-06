Ассоциация российских банков сообщила о снятии триллиона рублей в начале апреля

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что в начале апреля 2020 года россияне сняли со своих счетов в отечественных банках около триллиона рублей. Об этом сообщает ИА "НСН".

"За апрель еще итоговых цифр нет, но в конце марта и в начале апреля из банков была вынута приличная сумма – около триллиона рублей. Но потом ситуация начала исправляться, потому что, по моим оценкам, некоторые люди вынимали валюту, конвертировали ее при высоком курсе в рубли и затем возвращали", – объяснил эксперт.

Тосунян также высказался о словах министра финансов Антона Силуанова о заморозке вкладов россиян на банковских счетах. Глава ведомства ранее заявил, что подобная мера в ответ на экономический кризис не планируется.

"Я приветствую решение Силуанова, но думаю, что никто и не подвергал сомнению его вменяемость и не считал, что от него могут исходить идеи о заморозке вкладов", – заявил глава Ассоциации.

По словам специалиста, вкладчики в дальнейшем будут возвращать деньги на банковские счета. Временный отток, как он считает, был вызван введением нового налога на доходы с вкладов, при том что эта норма вступит в силу только со следующего года.

Ранее эксперты обратили внимание на рост числа заявок на получение кредита среди населения России. По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, у граждан страны недостаточно накоплений, чтобы компенсировать лишение дохода.

