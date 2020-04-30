Эксперт объяснил рост обращений россиян за кредитами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал о причинах роста заявок на получение кредита во время пандемии коронавируса, передает ИА "НСН".

Он отметил, что треть россиян не имеют финансовых возможностей для того, чтобы прожить без заработной платы более месяца. Кроме того, Мехтиев отметил, что определенную роль в росте спроса на кредиты играет реакция предвосхищения ситуации, когда денег не будет совсем.

"В этом всплеске роста заявлений хоть и есть возможная реакция предвосхищения того, что деньги закончатся, но это больше актуально для банковских клиентов, чем клиентов микрофинансовых организаций. Дело в том, что банки не могут предоставлять кредиты через онлайн-каналы, если ты не являешься клиентом банка", – пояснил Мехтиев.

Он не согласился с предположением, что рост заявок на получение кредита связан с тем, что у россиян закончились деньги. Мехтиев склонен считать, что это связано с неопределенностью, которую сопровождают прогнозы по поводу завершения режима самоизоляции.

"Сегодня последний день апреля, и в течении двух недель уже будет понятно, что стало с доходами населения за апрель. Сейчас уже есть цифры, что они упали минимум на 11%, но это средняя температура по больнице. Поэтому, что будет точно, мы сможем обсудить не раньше 15 мая", – заключил Мехтиев.

Ранее стало известно, что уровень зарплаты, которую россияне считают справедливой, снизился на фоне пандемии коронавируса. Согласно опросу компании "Сбербанк страхование жизни", летом 2019 года средний показатель остановился на отметке в 66 тысяч рублей. Теперь же в среднем справедливой россияне считают зарплату в 59 тысяч рублей.