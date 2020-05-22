В ЦБ РФ спрогнозировали пик годовой инфляции

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Пик годовой инфляции в России в этом году ожидается летом, без проведения мягкой денежно-кредитной политики инфляция в РФ может быть ниже 4% в 2021 году. Данным прогнозом поделилась глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

"Напомню, что наш прогноз по инфляции 3,8-4,8% на конец года, то есть этот интервал, мы пока допускаем, что инфляция может быть и ниже 4%, но безусловно, есть еще большая неопределенность относительно того, как будет дальше развиваться ситуация", – сообщила глава финансового регулятора на пресс-конференции.

При этом Набиуллина обратила внимание, что Банк России в будущем видит превалирование дезинфляционных факторов. "Но при этом надо учитывать и тот рост цен, который уже случился, также ограничения предложения, которые есть, – не только ограничения спроса, но и ограничения предложения в результате ограничительных мер", – отметила Набиуллина

По словам главы ЦБ РФ, без проведения мягкой денежно-кредитной политики, инфляция в 2021 и 2022 году может быть ниже 4%.

Ранее Набиуллина посчитала меру по прямой раздаче денег россиянам неактуальной. В частности, она напомнила, что правительство оказывает адресную поддержку.

Так, правительство Москвы дополнительно выделило 7 миллиардов рублей на поддержку безработных граждан. Помощь направят людям, которые потеряли рабочее место в результате пандемии коронавируса.