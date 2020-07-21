Банк России лишил лицензий две страховые компании

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования у АО СК "Железнодорожный страховой фонд" и ООО "Компания промышленно-торгового страхования", сообщает ТАСС.

Обе компании добровольно отказались от осуществления деятельности, предусмотренной документом, в связи с чем и были отозваны лицензии.

Ранее ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у столичного Проминвестбанка и у банка "Кузнецкий мост".

Накануне в Банке России заявили, что не рассматривают вопрос деноминации рубля. По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, "у нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот".