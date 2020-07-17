ЦБ аннулировал лицензию московского банка "Кузнецкий мост"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Кузнецкий мост", сообщается на сайте регулятора.

Решение принято после ходатайства кредитной организации в ЦБ в связи с ее добровольной ликвидацией. Согласно отчетам банка, у него имеется достаточно средств для удовлетворения требований кредиторов.

В "Кузнецкий мост" назначат ликвидационную комиссию. По величине активов кредитная организация занимала 362-е место в банковской системе РФ.

Ранее в Банке России заявили, что не рассматривают вопрос деноминации рубля. По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, "у нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот".