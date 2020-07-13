ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

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Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот", – передает ее слова RT.

Глава ЦБ подчеркнула, что никаких причин что-то менять в этой сфере нет. Она добавила, что люди всегда могут воспользоваться своими средствами в банках.

ЦБ зафиксировал нетипично высокий спрос на бумажные деньги. В виде купюр по стране ходит почти 11 триллионов рублей. Такой объем эксперты объясняют экономическим кризисом на фоне пандемии: многие решили снять свои сбережения.

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз. Он считает, что это позволит укрепить доверие населения к рублю.