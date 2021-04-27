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Банки начали внедрять снятие наличных в кафе, ресторанах и отелях. Такой функционал уже работает в ПСБ, сообщает газета "Известия".

Чтобы получить деньги, надо будет сделать покупку. В Центробанке ожидают, что сервис повысит финансовую доступность в удаленных и малонаселенных пунктах. По мнению экспертов, это позволит увеличить клиентопоток и сократить траты на инкассацию.

Директор департамента эквайринга банка Никита Хомутов рассказал, что кафе и рестораны составляют уже около четверти партнеров, реализовавших технологию выдачи денег на кассах. Всего таких торгово-сервисных предприятий около 300.

Сейчас сервис по снятию живых денег в кафе, ресторанах и отелях находится в процессе тестирования. Руководитель направления по развитию социальных проектов, проектов ЖКХ и кассовых решений для партнеров Ак Барс Банка Алексей Бахаев рассказал, что пилотирование сервиса планируется на III квартал 2021 года. Он уточнил, что партнерами станут 10 кафе в Татарстане.

Также возможность внедрить такую систему рассматривают банки "Открытие" и "Дом.РФ". Сервис по снятию наличных не только в магазинах, но и на предприятиях из других сегментов предлагают основные действующие в России платежные системы: Visa, Mastercard и "Мир".

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупки.

Предложение регулятора подразумевает, что ежедневный лимит для физлиц составит 5 тысяч рублей, а ежемесячный – 30 тысяч рублей. Данная мера рассматривается как способ борьбы с вовлечением торгово-сервисных предприятий в противоправные схемы.

Центробанк также порекомендовал работникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование о работе с кассовым оборудованием. По мнению экспертов, это поможет выявлять поддельные банкноты и монеты.

Сервис по снятию наличных на кассах в удаленных и малонаселенных районах был запущен в РФ в 2019 году. По данным на июль 2020 года, эта система реализована в более чем в 4,2 тысячи торговых точках.