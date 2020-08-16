Эксперт оценил идею пополнения банковских карт в магазинах

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Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил озвученную в СМИ инициативу о том, что россияне смогут пополнять банковские карты на кассах магазинов.

По его мнению, если покупатель пополнит банковскую карту в магазине, а потом совершит покупку, это создаст прозрачность в расчетах торговли.

"Если оплата происходит через наличные, то есть масса примеров и возможностей, как эти наличные можно скрыть через кассу. Это уже мошеннические операции", – цитирует эксперта RT.

Он добавил, что пополнение банковских карт на кассах магазинов популярно во многих странах. Аналитик призвал посмотреть, как идея будет реализована в России.

"Тут еще одна проблема: чтобы торговля поставила эти аппараты, они должны какие-то издержки понести – и ремонт этих аппаратов, и замена, и какие-то эквайринговые вещи. Надо посмотреть эффект", – объяснил он.

Остапкович отметил, что такими операциями должна заниматься на законодательном уровне банковская система.

Ранее "Известия" сообщали, что Центробанк хочет внедрить систему, предполагающую пополнение банковских карт через кассы магазинов. По данным газеты, проект в скором времени запустят несколько банков, первым будет Промсвязьбанк. Кроме того, перспективы запуска пилотного проекта рассматривают Ак Барс Банк, "Дом.РФ" и крымский РНКБ.

В Банке России полагают, что нововведение повысит финансовую доступность в отдаленных и малонаселенных регионах. Благодаря сервису россиянам не придется идти в банк или до банкомата для пополнения карты.