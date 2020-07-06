Россияне смогут предъявлять в банках водительские права вместо паспорта – СМИ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Россиянам могут разрешить использовать водительское удостоверение вместо паспорта для получения некоторых банковских услуг, сообщает газета "Известия". Над законопроектом для проведения упрощенной идентификации физических лиц сейчас работает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.
Как пояснили в ЦБ, для таких целей выбраны именно водительские права, поскольку такой документ есть у большого количества россиян. Кроме того, его можно проверить с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
Директор департамента финансового мониторинга "Абсолют Банка" Александр Поляков рассказал, что использование водительского удостоверения будет возможно при переводе денег без открытия банковского счета, при почтовом переводе менее чем на 15 тысяч рублей, а также при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не более 100 тысяч рублей.
В России в 2019 году стали реже получать водительские права. В прошлом году водительское удостоверение получили 1,33 миллиона человек. Этот показатель на 17 тысяч меньше, чем годом ранее.
Активнее всего документы на право управления транспортными средствами выдаются в Подмосковье. Там гражданами было получено свыше 111 тысяч удостоверений. На втором месте идет Москва (79,9 тысячи), следом Красноярский край (50,4 тысячи), Санкт-Петербург (49,2 тысячи) и Башкирия (44,1 тысячи).
Автоюрист Тимур Маршани считает, что снижение числа россиян, получивших водительское удостоверение, может быть связано с общей тенденцией отказа от использования личного транспорта из-за большого расхода на его обслуживание.
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