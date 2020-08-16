Российские банки предложат пополнение карт на кассах магазинов – СМИ

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У россиян появится возможность пополнять банковские карты через кассы магазинов. Такую систему хочет внедрить Центробанк, сообщает газета "Известия".

По данным издания, проект пополнения банковских карт в торговых точках в скором времени запустят несколько банков. Первым будет Промсвязьбанк. Кроме того, перспективы запуска пилотного проекта рассматривают Ак Барс Банк, "Дом.РФ" и крымский РНКБ.

Обсуждение нововведения также ведет Visa. В ЦБ считают, что внедрение такой системы повысит финансовую доступность в отдаленных и малонаселенных регионах.

Благодаря сервису россиянам не придется идти в банк или до банкомата для пополнения карты. Им будет разрешено зачислить наличные на кассе ближайшего магазина.

Предполагается, что для зачисления денег на карту гражданину придется сделать покупку. Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков объяснил это тем, что иначе сотрудник магазина будет без выгоды для себя заниматься несвойственной ему работой.

Эксперты считают, что предоставление таких услуг на кассах проще и дешевле реализовать в крупных городах. В то же время есть мнение, что оказание финансовых услуг через агентов в магазинах позволит банкам экономить на офисах и банкоматах в малых населенных пунктах.

В прошлом году в России решили распространить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. До этого времени такую операцию могли проводить только жители удаленных малонаселенных пунктов в некоторых регионах.

Воспользоваться подобной услугой можно только при совершении покупки. Предлагают такой функционал все три платежные системы – Visa, MasterCard и "Мир". Среди банков к сервису подключились Сбербанк, ПСБ, "Ак Барс", среди крупных торговых сетей – Metro, Billa, "ВкусВилл".