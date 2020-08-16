Российские банки предложат пополнение карт на кассах магазинов – СМИ

10:06
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
У россиян появится возможность пополнять банковские карты через кассы магазинов. Такую систему хочет внедрить Центробанк, сообщает газета "Известия".
По данным издания, проект пополнения банковских карт в торговых точках в скором времени запустят несколько банков. Первым будет Промсвязьбанк. Кроме того, перспективы запуска пилотного проекта рассматривают Ак Барс Банк, "Дом.РФ" и крымский РНКБ.
Обсуждение нововведения также ведет Visa. В ЦБ считают, что внедрение такой системы повысит финансовую доступность в отдаленных и малонаселенных регионах.
Благодаря сервису россиянам не придется идти в банк или до банкомата для пополнения карты. Им будет разрешено зачислить наличные на кассе ближайшего магазина.
Предполагается, что для зачисления денег на карту гражданину придется сделать покупку. Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков объяснил это тем, что иначе сотрудник магазина будет без выгоды для себя заниматься несвойственной ему работой.
Эксперты считают, что предоставление таких услуг на кассах проще и дешевле реализовать в крупных городах. В то же время есть мнение, что оказание финансовых услуг через агентов в магазинах позволит банкам экономить на офисах и банкоматах в малых населенных пунктах.
В прошлом году в России решили распространить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. До этого времени такую операцию могли проводить только жители удаленных малонаселенных пунктов в некоторых регионах.
Воспользоваться подобной услугой можно только при совершении покупки. Предлагают такой функционал все три платежные системы – Visa, MasterCard и "Мир". Среди банков к сервису подключились Сбербанк, ПСБ, "Ак Барс", среди крупных торговых сетей – Metro, Billa, "ВкусВилл".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: