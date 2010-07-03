В Госдуме оценили сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России

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Фото: Москва 24
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал Москве 24 сообщения о возможном уходе из России платежных систем Visa и MasterCard. По его словам, беспокойство о том, что это случится из-за новых положений закона "О национальной платежной системе", имеет мало оснований.
"Игроки на российском рынке, представляющие разные финансовые институты, должны учитывать специфику нашего рынка и, соответственно, подстраиваться под его требования... Но уход данных компаний, как мне кажется, не предполагается", – отметил парламентарий.
Гутенев также добавил, что, по его мнению, российский рынок весьма "интересен и привлекателен" для иностранных игроков. А попытки Запада "спроецировать" на российскую финансовую систему санкционную политику "выходят за периметр правового поля".
"Я думаю, что крупнейшие зарубежные системы всячески будут стремиться укрепить свою позицию присутствия на российском рынке и бороться за то, чтобы покрывать его максимальную долю. Уход этих систем мне представляется крайне маловероятным", – заключил парламентарий.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за новых положений закона "О национальной платежной системе" Visa и MasterCard могут уйти из России. Иностранным системам, согласно проекту, запретят блокировать платежи банков, оказавшихся под санкциями.
В пресс-службе Visa сообщили, что готовы обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей в России. При этом в компании подчеркнули, что не комментируют "суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанные на предположениях и выражающие личную позицию автора мнения".
Инициативу, которая вызвала беспокойство у некоторых экспертов, должны рассмотреть 23 июля. В случае принятия законопроекта у международных платежных систем будет 180 дней на корректировку своих правил. Если после этого какая-либо из систем откажется обслуживать платежи российских банков, ее может ждать исключение из реестра ЦБ и запрет на работу в России. По мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила "невыполнимы" для Visa и MasterCard.
Они смогут остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем". Однако специалисты полагают, что скорее эти компании просто откажутся от бизнеса в России.
В 2014 году в России создали Национальную систему платежных карт – "Мир". Это произошло после того, как некоторые российские банки попали под действие американских санкций. Тогда Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими кредитными организациями.
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