Детские пособия начнут переводить на карты "Мир"

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Выплаты чернобыльцам, безработным и детские пособия переведут на карты "Мир". Завершить процесс выплат планируют до 1 июля 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Прошлым летом на карты "Мир" уже перевели студентов, бюджетников и пенсионеров. А в декабре Кабмин принял постановление, согласно которому на такие же карты переведут военных пенсионеров и силовиков в отставке.

Осуществлять такие переводы банки начали с февраля 2019 года. По данным на конец марта, число выпущенных карт "Мир" превысило 56 миллионов.

В начале апреля стало известно, что Visa и Mastercard обяжут российские банки перейти на бесконтактные карты. При этом платежная система "Мир" не планирует вводить такое требование для своих карт. Отмечается, что выпуск бесконтактных карт дороже, чем обычных карт с чипами.