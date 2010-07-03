Visa и Mastercard обяжут банки России перейти на бесконтактные карты

Международные платежные системы обяжут банки России полностью перейти на бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание, сообщает РБК.
Новые правила Visa вводятся с 13 апреля текущего года. Mastercard перейдет на новые правила с 12 апреля 2021 года. Российская платежная система "Мир" не планирует вводить такое требование для своих карт.
Председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров рассказал, что ЦБ не требует выпускать бесконтактные карты, но есть требование оснащать карты чипами, поэтому банки выпускают как обычные карты, так и карты с NFC-технологией.
По его словам, выпуск бесконтактных карт дороже, чем обычных карт с чипами. В связи с этим, считает эксперт, новое требование отразится на тех банках, которые продолжают выпускать контактные карты для отдельных клиентских сегментов в целях оптимизации своих расходов.
Ранее Владимир Путин поручил Банку России и правительству страны подготовить предложения по снижению комиссии за денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт. Кабмин и Центробанк должны представить свои предложения до 30 апреля текущего года.
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