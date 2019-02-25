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14:26

Путин поручил снизить комиссию за денежные переводы

власть

14:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поручил Банку России и правительству РФ подготовить предложения по снижению комиссии за денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Банку России подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить предложения о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых участниками платежной системы при осуществлении безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских карт", – говорится в сообщении.

Установленный срок для подготовки предложений – 30 апреля 2019 года. Ответственными назначены председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Осенью 2018 года банки получили разрешение возвращать переводы без согласия клиента. Ранее Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Согласно документу, банки имеют право приостанавливать операции на срок не более двух рабочих дней, если возникает подозрение, что они совершаются без согласия клиента банка. Закон начал действовать с 27 сентября.

Новый закон прописывает процедуру возврата денег, тогда как прежде банки, хотя и имели возможность притормозить подозрительные транзакции, вернуть деньги их законному владельцу не могли. В Центробанке отметили, что процедура возврата "не покрывает весь спектр ситуаций, когда деньги попадают к получателю".

власть

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