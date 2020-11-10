ЦБ рекомендовал банкам установить лимиты на снятие наличных в магазинах

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Банк России рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупки. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение регулятора подразумевает, что ежедневный лимит для физлиц составит 5 тысяч рублей, а ежемесячный – 30 тысяч рублей. Данная мера рассматривается как способ борьбы с вовлечением торгово-сервисных предприятий в противоправные схемы.

Центробанк также порекомендовал работникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование о работе с кассовым оборудованием. По мнению экспертов, это поможет выявлять поддельные банкноты и монеты.

Сервис по снятию наличных на кассах в удаленных и малонаселенных районах был запущен в РФ в 2019 году. По данным на июль 2020 года, эта система реализована в более чем в 4,2 тысячи торговых точках.

Весной в России рассматривалась возможность введения ограничений на выдачу наличных из банкоматов. Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев тогда заявил, что данное решение спровоцирует огромную нагрузку на кассиров.

