ЦБ рекомендовал банкам установить лимиты на снятие наличных в магазинах

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупки. Об этом сообщает ТАСС.
Предложение регулятора подразумевает, что ежедневный лимит для физлиц составит 5 тысяч рублей, а ежемесячный – 30 тысяч рублей. Данная мера рассматривается как способ борьбы с вовлечением торгово-сервисных предприятий в противоправные схемы.
Центробанк также порекомендовал работникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование о работе с кассовым оборудованием. По мнению экспертов, это поможет выявлять поддельные банкноты и монеты.
Сервис по снятию наличных на кассах в удаленных и малонаселенных районах был запущен в РФ в 2019 году. По данным на июль 2020 года, эта система реализована в более чем в 4,2 тысячи торговых точках.
Весной в России рассматривалась возможность введения ограничений на выдачу наличных из банкоматов. Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев тогда заявил, что данное решение спровоцирует огромную нагрузку на кассиров.
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах
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