Эксперт рассказал о последствиях ограничения выдачи наличных в банкоматах

16:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев прогнозирует огромную нагрузку на кассиров в случае ограничения выдачи наличных в банкоматах.
"Несколько лет назад банки бились, чтобы ради уменьшения стоимости инкассации им разрешили ресайклинговые машины. И когда это было разрешено, произошла существенная оптимизация. На данный момент у некоторых банков осталось очень мало не ресайклинговых машин. И если сейчас их запретят, то возрастет нагрузка на кассы пересчета", – объяснил он ИА "НСН".
Мехтиев считает, что появится другая проблема. Поскольку кассиры не могут работать удаленно, банки должны будут заботиться о мерах по их защите.
Ранее ЦБ порекомендовал российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов и ограничивать выдачу наличных денег. Это касается аппаратов, работающих в режиме рециркуляции. Банк России также советует при работе с клиентами напоминать им о приоритете безналичных платежей – онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам.
По информации СМИ, банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут быть опасны в связи с распространением коронавируса. В ВОЗ заявили, что теоретически через купюры может передаваться вирус. Согласно данным Роспотребнадзора, на бумаге он сохраняется три–четыре дня.
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев в 14 регионах. В Москве подтвердили еще 28 случаев коронавирусной инфекции, всего в городе зарегистрированы 290 зараженных.
По сведениям ВОЗ, в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.
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