ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

12:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
ЦБ рекомендует российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег, сообщается на сайте регулятора.
Речь идет о банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предполагает, что банкноты принимаются от одного клиента и выдаются другому без обработки в банке. Кроме того, прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса, отмечается в сообщении регулятора.
Центробанк также советует при работе с клиентами напоминать им о приоритете безналичных платежей – онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам. Принимать документы и деньги от клиентов и инкассаторских работников должны в средствах индивидуальной защиты. По возможности ЦБ призывает регулярно использовать дезинфицирующие препараты.
По информации СМИ, банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут быть опасны в связи с распространением коронавируса. В ВОЗ подтвердили, что теоретически через купюры может передаваться вирус. По данным Роспотребнадзора, на бумаге он сохраняется 3–4 дня.
Некоторые банки уже увеличили частоту уборок и обязательной обработки поверхностей, с которыми контактируют клиенты. Закуплены антисептики для посетителей.
По сведениям ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России зарегистрированы 438 больных.
За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко. На лечении остаются 412 человек, за сутки поступило 29.
Почти по всей стране введен режим повышенной готовности. Он действует, в частности, и в Москве. Согласно указу мэра, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек.
Все системы жизнеобеспечения Москвы функционируют штатно, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Льготы для учащихся в транспорте в связи с этим отменены. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
Глава города попросил воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
В ВОЗ предостерегли об опасности наличных денег при коронавирусе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: