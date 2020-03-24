ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦБ рекомендует российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег, сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предполагает, что банкноты принимаются от одного клиента и выдаются другому без обработки в банке. Кроме того, прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса, отмечается в сообщении регулятора.

Центробанк также советует при работе с клиентами напоминать им о приоритете безналичных платежей – онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам. Принимать документы и деньги от клиентов и инкассаторских работников должны в средствах индивидуальной защиты. По возможности ЦБ призывает регулярно использовать дезинфицирующие препараты.

По информации СМИ, банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут быть опасны в связи с распространением коронавируса. В ВОЗ подтвердили, что теоретически через купюры может передаваться вирус. По данным Роспотребнадзора, на бумаге он сохраняется 3–4 дня.

Некоторые банки уже увеличили частоту уборок и обязательной обработки поверхностей, с которыми контактируют клиенты. Закуплены антисептики для посетителей.

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