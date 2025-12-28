Форма поиска по сайту

28 декабря, 16:12

Спорт

Около 1,3 тысячи человек приняли участие в лыжных гонках на юго-востоке столицы

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы

Около 1 300 человек приняли участие в лыжных гонках на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы.

В частности, 27 декабря на базе окружного биатлонно-лыжного комплекса "Юго-Восток" в парке 850-летия Москвы была организована в четвертый раз Открытая лыжная гонка. В состязании приняли участие около тысячи человек, которые были разделены на разные возрастные категории и дистанции.

Юным спортсменам предложили поучаствовать в забеге на 400 метров, подросткам – на 7,5 километра, а взрослым – на 7,5 и 11,1 километра. Всего было проведено 40 лыжных гонок. Победителей в каждой дистанции наградили кубками и медалями, а призеров – медалями и дипломами. Дополнительно дети получили сладкие подарки, а все участники –медали финишеров.

Помимо этого, Объединение культурных центров (ОКЦ) ЮВАО и автономная некоммерческая организация "АРТА-СПОРТ" подготовили для участников и зрителей разнообразные мероприятия, в том числе выступления творческих коллективов из культурно-досуговых учреждений округа. Между забегами юных спортсменов развлекали аниматоры и ростовые куклы. Была доступна для гостей и полевая кухня, где раздавали горячую кашу и чай.

"Проведение в нашем округе Открытой лыжной гонки для всех желающих становится доброй традицией, и с каждым годом на старт выходит все больше жителей", – обратил внимание префект ЮВАО Андрей Цыбин.

Кроме того, он указал, что такие мероприятия позволяют привлекать к спортивным состязаниям людей всех возрастов и физических возможностей, а также детей и сторонников активного отдыха.

28 декабря на базе того же комплекса было проведено в третий раз первенство Московской академии лыжных гонок и биатлона. В нем приняли участие около 300 юношей и девушек, которые состязались в нескольких возрастных категориях. Организовывали это состязание Московская академия лыжных гонок и биатлона, а также ОКЦ ЮВАО.

Для детей 15–16 лет были подготовлены забеги с переносом винтовки за плечами во время движения по трассе. Стрелять можно было из положений "лежа" и "стоя" с использованием ремня, а также с двумя огневыми рубежами. Для детей в возрасте 11–12 и 13–14 лет лыжные гонки проводились без переноса винтовки.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по развитию спорта в городе. Мэр подчеркнул, что усилия направлены на создание условий для активного и здорового образа жизни для всех жителей.

В следующем году на развитие физической культуры и спорта будет выделено 173,3 миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство, ремонт и оснащение спортивных объектов. В частности, планируется создание более 500 километров лыжных трасс, включая 242 километра флагманских трасс в каждом округе столицы.

Большой лыжный трамплин открылся на Воробьевых горах в Москве

