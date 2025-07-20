Собянин: в Москве появятся 14 лыжных трасс с искусственным снегом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное правительство решило создать в Москве 14 флагманских лыжных трасс, заявил Сергей Собянин.

"С них начнется проект по модернизации инфраструктуры зимнего отдыха. В отличие от традиционной лыжни, оснастим их системами искусственного оснежения и ратраками, чтобы трассы работали весь сезон – независимо от погоды", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В стандарт флагманской трассы входят освещение, раздевалки, пункты питания и проката инвентаря, пункты навигации и обустроенные стартовая и финишная зона. Летом трассы будут использоваться для катания на роликовых коньках и лыжероллерах.

Пока под новый стандарт подходит лишь трасса на территории олимпийского комплекса "Лужники". Первая флагманская лыжня будет организована осенью 2025 года в парке 850-летия Москвы. Ее протяженность составит 13 километров.

Здесь возведут дополнительное освещение, новые павильоны кафе и раздевалку. После этого рабочие сделают флагманскими трассы "Битцевский лес", "Братеевская", "Яуза", "Новая звезда", "Гребной канал", "Зеленоградская", "Вороново", "Боровская" и другие.

Всего планируется обустроить свыше 700 километров лыжных трасс, включая около 200 километров флагманских, свыше 260 километров окружных и порядка 240 километров районных трасс.

В ожидании открытия флагманских лыжных трасс москвичи могут принять участие в проекте "Лето в Москве". Проект предлагает насыщенную программу на текущий июль. В частности, до 27-го числа по выходным на пересечении улиц Молодцова и Сухонской будет проходить летний кружок творчества. Здесь можно расписать деревянный подсвечник, солонку и перечницу, поднос, а также деревянную расческу.

