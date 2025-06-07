75% жителей столицы считают Москву туристическим городом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москву туристическим городом назвали 75% жителей столицы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Развитие инфраструктуры, ориентированное в первую очередь на москвичей, привлекает и путешественников. Они отмечают уютные общественные пространства и парки, комфортный и доступный транспорт, множество достопримечательностей и насыщенную культурную программу", – отметила вице-мэр.

Также Сергунина отметила, что порядка 70% москвичей видят ценность туризма для столицы. По ее словам, в среднем каждый рубль, который вкладывается в отрасль, приносит в бюджет пять рублей дохода. Эти деньги используются для финансирования городских программ, благоустройства и создания пространств для работы и отдыха.

Увеличение интереса к путешествиям в столицу положительно сказывается на развитии бизнеса в городе. Расходы туристов приходятся на смежные отрасли, такие как гастрономия, торговля, услуги, развлечения и другие.

В 2024 году в мегаполисе побывали 26 миллионов человек, и из них 23,3 миллиона – россияне. Примерно 20% от общего числа туристов приехали из шести регионов, которые производят четверть валового внутреннего продукта (ВВП). Это Санкт-Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край и Свердловская область.

Кроме того, наблюдается увеличение турпотока из-за границы, в том числе из Китая, Индии и ОАЭ. Многие из тех, кто уже побывал в столице, возвращаются вновь. Например, блогер Чжу Цзяхао, который отметил в Москве китайский Новый год, рассказал, что и он, и его родители любят этот город. По его словам, в мегаполисе есть множество интересных мест с бесплатным посещением.

"Любимые виды экскурсий – на автобусе или на теплоходе. Очень приятные местные жители, часто здороваются с нами", – подчеркнул Цзяхао.

Гости столицы с особым интересом относятся к программе мероприятий. В городе регулярно проходят сезонные фестивали, саммиты и культурные события, которые приурочены к праздникам и памятным датам. Среди них – Московская международная неделя кино, фестивали "Путешествие в Рождество", "Пасхальный дар", "Китайский Новый год в Москве" и "Усадьбы Москвы".

Например, в прошлом году в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" прошла выставка "Большие города в Москве", которую посетила бразильский фотограф Летиция Ламперт. Она заявила, что больше всего ей запомнились дружелюбная атмосфера и многогранность мегаполиса. По ее словам, жители Москвы оказались очень гостеприимны.

"Мне нравится, что я могу случайно оказаться на какой-нибудь уличной выставке, просто прогуливаясь. Здесь легко добираться в разные точки. Кроме того, мегаполис отличается интересной архитектурой разных времен и эпох", – уточнила Ламперт.

Тем временем ее китайская коллега Рен Гуан Линь рассказала об ухоженности улиц и набережных. Особое внимание она уделила Москве-реке, которая придает городу динамичность и красоту.

Также Даниэль Аяг, приехавшая в столицу из Филиппин, зацепила транспортная инфраструктура города. За время пребывания в Москве она успела освоить станции метрополитена "Арбатская", "Киевская", "Белорусская", "Маяковская", "Проспект Мира" и "Площадь Революции". При этом, указала она, каждая из них имеет уникальный дизайн.

"Очень удивило, что некоторые, например "Смоленская", находятся на глубине 50 метров под землей", – добавила Аяг.

В свою очередь, студентка из Бразилии Феликс де Куадрос посетила Москву в зимний период после завершения Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе". Она отметила большое количество общественных пространств, которые доступны для горожан и туристов. Кроме того, в столице обустроены зоны для велосипедных и пеших прогулок, бега.

"Сам мегаполис очень чистый и представляет собой отличный пример городской эргономики", – рассказала туристка и добавила, что хочет посетить Москву летом, чтобы увидеть городские парки в зелени.

Интенсивная событийная повестка оказывает непосредственное воздействие на заполняемость гостиниц. В период проведения масштабных мероприятий наблюдается рост заполняемости, который превышает среднегодовой показатель на 10% и более.

В прошлом году во время проведения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" было забронировано около 80% номеров в отелях, а во время международного форума "Облачные города", посвященного будущему мегаполисов БРИКС, – почти 90%.

Кроме того, высокая нагрузка легла на отели и гостиницы во время фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Местом притяжения в праздник стали Новый Арбат и Тверской бульвар, где разместились праздничные локации, отметила менеджер по рекламе и маркетингу группы отелей Маргарита Семунина.

"Наши путешественники были в основном с бизнес-целями в Москве, но, получив в отелях промоматериалы от Мостуризма, с удовольствием провели досуг на фестивале", – отметила она.

Отраслевые события проходят в Москве в течение года, благодаря чему в столице увеличивается число бизнес-путешественников. Благодаря таким мероприятиям мегаполис посетили эксперты сфер кино, моды, дизайна, инноваций и информационных технологий.

При этом в 2024-м каждый пятый турист из российских регионов и каждый восьмой иностранный гость приехали в столицу с рабочими целями. Многие владельцы отелей также отметили рост числа деловых путешественников. Как уточнила представитель отеля на северо-западе города Анжела Чащина, около 40% туристов останавливаются в Москве из-за командировки или по иным рабочим поводам.

"У нас выросла доля гостей из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии. Чаще всего они прилетают на профильные выставки. Однако многие, заинтересовавшись инфраструктурой Москвы и ее развитием, совмещают бизнес и отдых", – добавил директор крупного гостиничного комплекса Денис Моноленко.

Предпринимательница Ся Шуан уже не первый год организует поездки китайских студентов на обучение в Россию и российских студентов в Китай. Она убеждена, что в Москве есть все условия для успешного бизнеса, а работать с местными жителями приятно.

В свободное время Шуан предпочитает гулять по городу. Она рассказала, что ее привлекает канатная дорога на Воробьевых горах и ВДНХ. Также женщина отметила, что у российской столицы есть особый шарм и уникальное наследие, которое подтверждают музеи и архитектура улиц.

Кроме того, Москва стала самым выгодным городом для путешествия с детьми летом. Эксперты выяснили, что стоимость ночи в отелях и апартаментах столицы оказалась ниже, чем на других направлениях. В среднем проживание в Москве для туриста обойдется в 7 339 рублей за ночь. В тройку лидеров по этому параметру также вошли Калининград (8 635 рублей) и Санкт-Петербург (8 950 рублей).