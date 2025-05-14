Сервис Russpass собрал около 50 тысяч предложений для туристов

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Туристический сервис Russpass собрал уже 50 тысяч вариантов для путешествий по России, из которых около трети касаются Москвы, рассказала заммэра Наталья Сергунина

По ее словам, на платформе можно найти пешеходные и велосипедные экскурсии, авторские маршруты, отели, кафе, а также афишу мероприятий и многое другое.

Сервис был создан в 2020 году, напомнила вице-мэр. В настоящее время он помогает спланировать культурный досуг в 85 регионах страны, купить билеты на поезда и самолеты, забронировать жилье и заказать столик в ресторане.

"С начала года сервисом воспользовались больше 13 миллионов раз. В сравнении с тем же периодом 2024-го путешественники стали обращаться к Russpass в 4 раза чаще", – отметила Сергунина.

В 2025 году среди наиболее популярных у туристов маршрутов лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский и Хабаровский край, а также Нижегородская область.

При этом в числе самых популярных мест в столице оказались Московский зоопарк, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ.

Москвичи и гости города также могут посетить обзорные экскурсии на крыше Большой спортивной арены "Лужников". Старт прогулки запланирован в чаше арены. Протяженность маршрута составляет почти километр.

Вместе с тем Russpass рекомендует воспользоваться аудиоэкскурсиями для прогулок по столице. Например, в сопровождении аудиогида можно побывать в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Зарядье", а также пройтись по центральным улицам мегаполиса.

