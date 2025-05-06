Russpass подготовил аудиоэкскурсии по Москве в мае

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туристический сервис Russpass подготовил аудиоэкскурсии для прогулок по Москве в мае. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В майские выходные жителям и гостям города советуют побывать в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Зарядье", а также пройтись по центральным улицам столицы.

Подборка представлена в сезонном разделе сервиса, маршруты разработаны профессиональными гидами.

Например, тем, кто хочет встретить День Победы и отдать дань уважения погибшим, стоит выбрать аудиоэкскурсию "Три эпохи Поклонной горы". Прогулка начнется у Триумфальных ворот, после чего нужно будет пройти по главной аллее к монументу Победы и Вечному огню.

Аудиоэкскурсия также познакомит с памятниками, которые находятся в парке Победы, такими как "По дорогам войны", "Трагедия народов", "В борьбе против фашизма мы были вместе". Завершится маршрут у храма Георгия Победоносца.

В парке "Зарядье" аудиогид предложит посетить аттракцион "Ледяная пещера" и флорариум – подземную оранжерею в павильоне "Заповедное посольство". В медиацентре находится современный мультимедийный зал "Медиахолл 360", где проходят показы панорамных фильмов в формате 360 градусов с эффектом присутствия.

Кроме того, можно пройти по маршруту "Столичная прогулка: Москва романтическая". Путешествие начнется на Арбате у дома, в который поэт Александр Пушкин привез Наталью Гончарову-Пушкину после свадьбы 18 февраля 1831 года.

Другая аудиоэкскурсия – "Государев двор и окрестности: прогулка по Коломенскому" – познакомит с одним из крупнейших музеев-заповедников в Москве. Старинное село Коломенское впервые упоминается в 1336 году.

Слушатели узнают о сохранившихся строениях XVII века. По маршруту встретится домик Петра I, который построили в 1702 году в Новодвинской крепости недалеко от Архангельска. В 1934 году домик доставили в Коломенское.

Также в сервисе Russpass есть специальный маршрут для владельцев собак – "По Москве на четырех лапах". Аудиоэкскурсия проходит по столичным местам, связанным с легендарными собаками и их выдающимися хозяевами. Первый адрес – Патриаршие пруды, где гулял со своим ризеншнауцером по кличке Федор артист Юрий Никулин.

Ранее в Москве начались обзорные экскурсии на крыше Большой спортивной арены "Лужников". Старт прогулки запланирован в чаше арены. Протяженность маршрута составляет почти километр.

Во время экскурсии посетители должны соблюдать правила безопасности. В связи с этим перед подъемом на крышу каждому гостю дадут каску и страховочное оборудование с тросом.