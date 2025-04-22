Необычный киноробот Аркаша проводит экскурсии для гостей Музея кино на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

Киноробот-экскурсовод Аркаша работает в Музее кино на ВДНХ, предлагая гостям совершить путешествие по истории отечественного кинематографа. Об этом сообщается на сайте главной выставки.

Робот предлагает провести экскурсии по экспозиции "Лабиринт истории", рассказывая о кинофонарях, праксиноскопе, раритетной кинотехнике, первом "Оскаре", монтажных экспериментах. Встроенный экран помогает ему одновременно рассказывать и показывать видеоряд. В будущем экскурсии с Аркашей желающие смогут послушать онлайн.

Экскурсии проводятся по вторникам, средам, четвергам и пятницам в 16:00, 17:00 и 18:00, а также по субботам и воскресеньям в 15:00, 17:00 и 19:00. Их длительность составляет 30 минут.

Кроме того, робот проводит квест "Заколдованное кинопутешествие". Участникам предлагается открыть магический портал с помощью волшебного фонаря, посетить мастерские Льва Кулешова и Дзиги Вертова и побывать в эпохе военных киносборников. На квест можно попасть в пятницу и субботу с 12:00 до 15:00, а в воскресенье – с 12:00 до 14:00.

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