Новый музей сказок "Особняк-Небылица" открылся в Москве

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

В Москве открылся музей мифических героев и сказочных персонажей "Особняк-Небылица". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он находится в историческом доходном доме богородской мещанки Матрены Чурбановой по адресу Озерковский переулок, дом 1/18. Его площадь составила 1 тысячу квадратных метров.

Музей украшен уникальными декорациями и дополнен мультимедийными технологиями, в нем будут проводить экскурсии, в том числе и для школьников. В материале уточнили, что гости смогут встретиться с персонажами сказок и побывать во всех комнатах особняка.

Создатели проекта добавили, что в пространстве можно увидеть множество экспонатов, в том числе из Европы и Азии.

Между тем выставка "Подвиг музея", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, откроется в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 24 апреля. Проект был подготовлен совместно с Государственным Русским музеем.

