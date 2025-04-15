Главархив и центры "Госуслуг" открыли выставку агитационных плакатов к 80-летию Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры "Госуслуг" и столичный Главархив открыли выставку "На пути к Великой Победе. Агитационные плакаты войны", которая проводится в рамках проекта "Москва – с заботой об истории". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на "Мои документы".

На открытии, которое прошло 14 апреля во Дворце госуслуг на ВДНХ, были приглашены московские школьники. Им не только показали агитационные плакаты, но и зачитали лекцию об искусстве в период Великой Отечественной войны (ВОВ). В качестве специальных гостей на данное мероприятие были приглашены юные артисты музыкального театра "На Поклонке", исполнившие вокальные номера.

На выставке, приуроченной к 80-летию Победы в ВОВ, представлена коллекция агитационных плакатов, созданных в период с 1940 по 1946 год. Посетители смогут подробно узнать о том, как разрабатывались работы, а также изучить информацию о самих художниках.

"Плакаты Кукрыниксов, высмеивающие Гитлера и сравнивающие его с Наполеоном, соседствуют с изображениями тружениц тыла. Плакаты, созданные в середине войны, отражают перелом в ходе боевых действий, надежду на скорую победу над врагом. Завершают экспозицию плакаты победного 1945 года", – поделился начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко.

Благодаря этой экспозиции гости смогут понять, насколько сильным было воздействие агитационного искусства в период ВОВ. Любой желающий узнает, как создавались "Окна ТАСС", кто стал прообразом Родины-матери авторства Ираклия Тоидзе и что считал основным в подобном виде плакатов один из основателей этого направления Дмитрий Моор.

Также для посетителей сделали инфографику, с помощью которой они смогут узнать интересные факты о работе редакций, создававших открытки, плакаты и листовки. Более того, для выставки был подготовлен видеоролик, в котором демонстрируются самые знаковые плакаты времен ВОВ.

Кроме того, в рамках экспозиции представлена архивная аудиозапись, благодаря которой можно послушать фронтовые эпизоды первого военного года голосами Любови Орловой, Алексея Толстого и Марка Лисянкого.

Для взрослых гостей также подготовили викторину, а для юных посетителей – интерактивную игру, в рамках которой дети сами попробуют создать агитационные плакаты.

Заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров "Госуслуг" Москвы Кристина Сиротинина добавила, что центры "Госуслуг" уделяют много внимания сохранению истории, а с помощью выставки, организованной при поддержке Главархива, им удастся передать ее последующим поколениям.

"Агитационные плакаты – самая острая реакция на события военного времени, и благодаря новой экспозиции гости всех флагманов с 15 апреля могут увидеть, что они были столь же сокрушительными, как и оружие", – пояснила Сиротинина.

Оригиналы плакатов будут выставлены в витрине офиса "Мои документы" в торговом центре "Метрополис" на севере Москвы. При этом до конца этого года там будет дважды обновлена экспозиция.

В еще 30 центрах госуслуг представлены копии работ. Посетить выставку можно в часы работы офисов: районные центры открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.

Кроме того, посетители смогут посмотреть на все 102 плаката в виртуальном музее Главархива "Москва – с заботой об истории". Для этого нужно посетить раздел "Зал 1940–1945 год", затем перейти на "Медиатеку", а после в раздел "Выставки".

Столичные музеи также подготовили в апреле более 50 экспозиций, которые посвящены 80-летию Победы в ВОВ. Он расскажет о мужестве и стойкости защитников страны – военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Москвичи и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы.

