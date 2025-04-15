Столичные музеи подготовили свыше 50 выставок к 80-летию Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные музеи откроют в апреле свыше 50 экспозиций, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Все выставки посвятят мужеству и стойкости защитников страны – военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Москвичи и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы", – сказала Сергунина.

Одна из выставок, расположенная в галерее "Богородское", уже открыта для посещения. Гости смогут узнать о различных сторонах жизни советских граждан в 1940-е годы – от сражений с врагом до трудовых будней в селах и городах. Кроме того, посетители Дарвиновского музея познакомятся с историями ученых-фронтовиков. В частности, советские биологи служили в санитарно-эпидемиологических батальонах и отвечали за противоэпидемиологическую защиту солдат.

Уже 17 апреля Государственный музей обороны Москвы открывает выставку живописи, где можно будет увидеть быт и битвы солдат. Особое место в экспозиции отдано под портреты ветеранов. На следующий день в этом же музее стартует проект, посвященный городам-героям. Кроме картин, там будут представлены книги, монеты и сувениры, связанные с ВОВ.

С 22-го числа гостей ждет Музей Николая Островского. Москвичам и туристам расскажут о действиях партизанского отряда, названного в честь писателя.

Кроме того, в парке "Зарядье" с 25 апреля подготовят масштабную выставку, на которой покажут уникальные артефакты – берестяную газету "Народный мститель" 1943 года, оплавленные кирпичи Брестской крепости и оружие Героя СССР Михаила Егорова, водрузившего Знамя Победы на крышу Рейхстага. Здесь же можно будет посмотреть документальные фильмы о жизни участников Великой Отечественной войны.

В конце апреля и в начале мая на бульварах и улицах Москвы появятся свыше 500 фотографий, архивных материалов и репродукций картин. С 30-го числа в сквере московского метро горожане увидят редкие фотографии музыкантов, чьи мелодии звучали на фронте и по всей стране. Здесь же можно будет ознакомиться с грамотами и наградными листами композиторов, а также отсканировать QR-коды для прослушивания композиций.

На Тверском и Никитском бульварах, а также на улице Арбат с 1 мая будет представлен авторский проект с кадрами мемориалов, памятников и архитектурных ансамблей, связанных с периодом ВОВ. В их числе – Брестская крепость. В тот же день выставка откроется на Гоголевском бульваре, здесь гости смогут ознакомиться с биографией и работами известных военных фотокорреспондентов Евгения Халдея, Дмитрия Бальтерманца, Анатолия Морозова и других.

Уже после Дня Победы, 12 мая, на Цветном бульваре откроется экспозиция о трудовых буднях сотрудников Российской государственной библиотеки в годы ВОВ. Специалисты выбрали свыше 150 фотографий и материалов из фондов.

Кроме того, 30 апреля на сайте Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева появятся тематические документы, воспоминания и фотографии. В 1940-е годы сотрудники музея принимали участие в боевых действиях, помогали в организации медицинских курсов и продолжали свою научно-просветительскую деятельность.

Ранее в Музее современной истории России открылась выставка "Победители. Солдаты и маршалы Победы". В экспозиции представлено более 300 предметов из музейных фондов – личные вещи, награды, оружие, знамена, документы, фотографии и военные реликвии. Многие из них выставлены впервые.

