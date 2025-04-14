Кинопарк "Москино" приглашает на новую экскурсию "Кинохроники Победы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый экскурсионный маршрут "Кинохроники Победы" начнет работу в кинопарке "Москино" с 25 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Продолжительность экскурсии составит 2,5 часа, а сама программа будет интересна как взрослым, так и детям от 10 лет. Забронировать билет можно на сайте кинопарка.

Маршрут будет проходить через шесть натурных площадок "Москино", на каждой из них зрителей ждет иммерсивная программа. Участники экскурсии станут настоящими путешественниками во времени, исследуя период Великой Отечественной войны.

Экскурсия начнется в парке сказок, где гости не только увидят небольшую постановку, но и почувствуют себя жителями военного города. Они познакомятся с главным героем по имени Николай – молодым жителем столицы, чья жизнь изменилась навсегда после радиовыступления Вячеслава Молотова 22 июня 1941 года. Герой расскажет, как ушел на фронт добровольцем и как поменялась жизнь граждан СССР с наступлением войны.

На следующей точке маршрута – натурной площадке "Уездный город" – зрители увидят Николая как участника боевых действий. Он расскажет, как ему удалось сохранить в себе человеческие качества в это непростое время, а также развернет долгожданное письмо из дома. Кроме того, посетители смогут узнать о Вяземской операции в октябре 1941 года.

После этого участники экскурсии перейдут к натурной площадке "Москва 1940-х", где узнают о маскировке зданий в военные годы. Затем на территории декорации "Центр Москвы" главный герой Николай с радостью пройдется по родным улицам и попытается разыскать любимую девушку. Победу зрители встретят на натурной площадке "Ступени Рейхстага", а в финале истории Николай расскажет об итогах войны, съемках военных фильмов и получении первого "Оскара" в истории СССР.

Отмечается, что маршрут экскурсии может быть изменен в зависимости от графика съемок. Москвичам напомнили, что по выходным в кинопарк можно доехать на бесплатном автобусе, который курсирует каждые 25 минут от станций метро "Саларьево" и "Теплый Стан".

Ранее сообщалось, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проект "Молодежь Москвы" запускает конкурс короткометражного кино "Свет Победы", в рамках которого участники поделятся историями о подвигах героев, защищавших страну в трудные времена.

Кроме того, активная подготовка к празднованию 80-летия Победы продолжается и в особой экономической зоне "Технополис "Москва". ОЭЗ подготовила масштабный план мероприятий, в них смогут принять участие не только сотрудники промышленных предприятий, но и все жители города.