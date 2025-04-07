Автобусы и электробусы Москвы украсили в честь 80-летия Великой Победы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в телеграм-канале Дептранса.

Наземный транспорт декорируют к 9 Мая каждый год, но в этот раз было сделано новое оформление.

Всего в мегаполисе функционирует около 850 автобусных и электробусных маршрутов, охватывающих все округа и районы города, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Дептранса, добавив, что в среднем в будние дни на общественном транспорте столицы совершается более 4 миллионов поездок.

"Более 8 тысяч единиц наземного транспорта работает на столичных маршрутах, свыше 2,3 тысячи из них – электробусы, которые обслуживают 190 маршрутов", – напомнили в ведомстве.

С начала 2025 года специалисты Дептранса улучшили 50 маршрутов, запустили четыре новых, а также открыли более 40 новых остановок. Кроме того, они продолжают анализировать транспортную доступность ключевых точек притяжения и в случае необходимости вносят изменения в работу маршрутной сети.

Ранее в парке "Красная Пресня" начала работу фотовыставка "Правнуки Победы", приуроченная к 80-летию Победы. На ней представлены истории о подвигах предков, собранные руководителями патриотических клубов, курсантами, активистами молодежных организаций и участниками СВО. Экспозиция доступна для посещения до 30 апреля.