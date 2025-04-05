Выставка о героях ВОВ и СВО откроется в галерее "Беляево" 10 апреля

Фото: из собрания объединения "Выставочные залы Москвы"

Выставка "Непокоренные", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и героям спецоперации, пройдет в галерее "Беляево" объединения "Выставочные залы Москвы" с 10 апреля по 25 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Экспозиция была подготовлена совместно с Государственным музеем обороны Москвы. В ее рамках гости увидят произведения живописи, графики и плакаты военного времени, а также работы современных военных фотографов.

На выставке будет представлен цикл из 35 работ советского живописца Ильи Лукомского, куда вошли этюды к живописным полотнам. Также среди экспозиции выставят работы художников – участников Великой Отечественной войны Петра Анурина, Владимира Лебедева, Александра Линькова и Вячеслава Суслова.

Полотно "Москва. 1941 год" Александра Линькова, которое увидят посетители выставки, выполнено по рисунку с натуры. На нем изображен район Даниловской площади. Работы Владимира Лебедева (эскиз к картине "Подвиг Хамзаалиева") и Вячеслава Суслова ("Подвиг медсестры, или После боя") показывают героизм и мужество советских людей. Мастер лирического пейзажа Петр Анурин на своем полотне "Еще мгновение прожить" продемонстрировал группу советских бойцов, которые отправились в бой в морозное утро.

На выставке особый интерес вызывает работа современной художницы Елены Ярославцевой "Блокада". На картине показана очередь за хлебом, которая стала одним из символом осажденного города.

Вместе с тем специально для выставки были предоставлены 24 цифровые копии плакатов из фонда Государственного музея обороны Москвы. Они были инструментом агитации того времени для поднятия боевого духа и укрепления веры в победу. Плакаты выполнены в соцреализме. На них показаны советские содаты, партизаны и работники тыла.

Более того, гостям покажут работы современных фотокорреспондентов, в числе которых Александр Мартемьянов, посмертно награжденный орденом Мужества, Дмитрий Ягодкин, Алексей Гриценко, Геннадий Казаков, Александр Гаюк, Светлана Киселева и Надежда Чичерова.

Ранее в парке "Красная Пресня" начала работу фотовыставка "Правнуки Победы", приуроченная к 80-летию Победы. На ней представлены истории о подвигах предков, собранные руководителями патриотических клубов, курсантами, активистами молодежных организаций и участниками СВО. Экспозиция доступна для посещения до 30 апреля.

