Путин выразил надежду, что в год 80-летия Победы патриотические проекты станут шире

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Владимир Путин надеется, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) патриотические проекты в РФ станут еще шире и масштабнее. Об этом российский лидер заявил на заседании наблюдательного комитета общественного движения детей и молодежи "Движение первых".

"И (проекты. – Прим. ред.) привлекут все больше молодых людей, и детей, и подростков", – подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что участники общероссийского движения не только ухаживают за братскими могилами и другими воинскими захоронениями, но и несут почетные караулы, а также вместе с родителями изучают историю своих родных, воевавших или работавших в тылу в годы ВОВ.

"Такое личное участие, погружение в события военных лет помогает сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа, дает важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, ребята сохранят на всю свою жизнь и передадут дальше будущим поколениям россиян", – сказал глава государства.

По словам Путина, подготовка к юбилею чрезвычайно важна, поэтому российским школам и другим учебным заведениями стоит уделить этому должное внимание.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские регионы планируют широко отпраздновать 80-летие Победы.

Например, киноконцерн "Мосфильм" и сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" покажут к 80-летию Победы фильмы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Зрителям представят киноленты "Летят журавли", "Иди и смотри", "Баллада о солдате", "Судьба человека", "Иваново детство", "Восхождение" и "Белый тигр".