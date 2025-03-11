Путин рекомендовал губернаторам присвоить ветеранам ВОВ звание почетных граждан

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин рекомендовал губернаторам регионов провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и присвоить им звание почетных граждан, а также организовать для них дополнительное медобследование. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства призвал обеспечить размещение именных информационных табличек по месту проживания ветеранов. Доклад по поручению необходимо представить до 12 мая.

Вместе с тем Путин поручил принять меры, направленные на обеспечение участников ВОВ необходимыми лекарственными препаратами.

Ранее Сергей Собянин посетил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), Героя Советского Союза Бориса Кравцова, чтобы поздравить его с Днем защитника Отечества, вручить нагрудный знак, грамоту и удостоверение почетного гражданина Москвы. Он пожелал Кравцову здоровья и благополучия, а также добавил, что знак почетного гражданина является одной из самых высших наград города.

Кроме того, Собянин вручил госнаграды и награды Москвы ветеранам ВОВ, участникам СВО и служащим в войсках противовоздушной и противоракетной обороны. Всего удостоены наград более 16 тысяч человек. Причем большинство мероприятий по награждению прошло в домашних условиях из-за возраста ветеранов.

