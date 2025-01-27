Путин вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы

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Владимир Путин впервые вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Церемония прошла на концерте "Ленинградская Победа".

"В ознаменование юбилея Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – всем нашим ветеранам", – сказал президент.

Глава государства вручил медали:



участнику обороны Ленинграда и Москвы Владимиру Берчикову;

участнице обороны Ленинграда Александре Лещук;

участнице обороны Ленинграда Екатерине Татуровой;

участнику обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, в Польше, Румынии и Германии Зиновию Меркину;

участнику боев в Белоруссии Михаилу Морозу;

участнику обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадию Забежинскому;

жителю блокадного Ленинграда;

председателю правления санкт-петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елене Тихомировой.

Медаль была учреждена 2 сентября 2024 года указом Путина в ознаменование 80-летия Победы над фашистскими захватчиками. По статуту она носится на левой стороне груди и располагается после медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

27 января Путин также посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память о жертвах блокады города-героя Ленинграда и возложил венок к монументу "Мать-Родина". Традиционно глава государства преподнес цветы к одной из братских могил, где лежит родной брат Путина Виктор. Он погиб в блокадном Ленинграде в детстве зимой 1942 года. Также президент оставил цветы у памятника "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.