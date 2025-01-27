Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

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Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память о жертвах блокады города-героя Ленинграда.

Российский лидер возложил венок к монументу "Мать-Родина". Установив его у подножия памятника, глава государства расправил на венке ленты, выполненные в цветах флага России, и склонил голову, чтобы выразить скорбь о жителях и защитниках города. В этот момент оркестр играл "Адажио" Валерия Халилова и песню "Ладога".

Когда президент шел к монументу по аллее от Вечного огня, он также по традиции возложил цветы к одной из братских могил. Там лежит родной брат Путина Виктор, который погиб в блокадном Ленинграде в детстве зимой 1942 года.

Кроме того, глава государства оставил цветы у памятника "Рубежный камень", который находится на Невском пятачке в Ленинградской области.

Ранее Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады. Мэр отметил, что время не властно над защитниками города, но все восхищаются их героизмом.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. При этом до января 1943 года сообщение с городом было возможным лишь по воздуху и Ладожскому озеру.