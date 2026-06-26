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26 июня, 06:39

Общество

Кратковременный дождь и до 22 градусов ожидаются в столице 26 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в пятницу, 26 июня, составит от 20 до 22 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов. В некоторых районах также возможен дождь.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее климатолог допустил, что столицу может ожидать повторение жары 2010 года в случае появления блокирующего антициклона над регионом. Эксперт напомнил, что тогда температура воздуха поднялась примерно на 10 градусов выше нормы и 1,5 месяца не было осадков.

Это привело к массовым лесным и торфяным пожарам, за которыми последовало обильное выделение угарного газа.

Воздух в Москве прогреется до 20 градусов 26 июня

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