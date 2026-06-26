Отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожья

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Масштабные аварийные отключения электроэнергии произошли в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

По его словам, проблема затронула значительную часть территории области. При этом объекты критической инфраструктуры продолжают функционировать в штатном режиме.

В настоящее время специалисты-энергетики проводят работы, направленные на скорейшую стабилизацию подачи электричества.

Также трудности с электроэнергией коснулись Херсонской области. На территории всех муниципальных округов региона произошло полное или частичное отключение.