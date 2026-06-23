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23 июня, 12:09

Общество

Температура на 2 градуса ниже нормы ожидается в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха на 2 градуса ниже нормы прогнозируется в Москве до конца недели. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

"После холодного фронта, который прошел в Москве в понедельник (22 июня. – Прим. ред.), на москвичей идет более прохладная воздушная масса. Это не арктическое вторжение, когда температура падает на 10 градусов, но все равно будет чуть-чуть ниже нормы", – указал он.

Синоптик отметил, что 23 и 24 июня в столице будет без осадков и до 25 градусов, однако с 25-го числа столбики термометров начнут понижаться. В городе пройдут небольшие дожди, а температурные значения составят 21 градус. В субботу, 27 июня, потеплеет до 23 градусов, а 28 июня – до 25.

Ранее синоптики сообщали, что жара может вернуться в столицу не раньше июля. В июне особого тепла ждать уже не приходится. При этом прошлая неделя оказалась даже холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса.

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