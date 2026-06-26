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Вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек в госпитале в Польше
Фото: depositphotos/9albln
В польском городе Ястшембе-Здруй вооруженный ножом мужчина совершил нападение на городскую больницу. Об этом сообщила пресс-секретарь городского управления полиции Халина Семик.
В результате инцидента ранения получили четыре человека, включая врача и медсестру. Медсестра получила наиболее легкую травму – ранение верхней конечности. Остальным троим пострадавшим нападавший нанес колотые раны грудной клетки, у одного из них также зафиксированы ранения шеи.
Сигнал о нападении поступил полицейским незамедлительно. Мужчина был оперативно задержан.
Состояние пациентов оценивается как серьезное, однако медики характеризуют его как стабильное. В настоящее время на месте преступления работает следственная группа.
Ранее стрельба произошла на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Правоохранители задержали одного человека. В результате произошедшего никто не пострадал.